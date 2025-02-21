Мостовой: Захаряну бессмысленно возвращаться в Россию

Известный в прошлом российский футболистдал комментарий по поводу будущегов составе

«Несколько дней назад обсуждали, что Арсен не играет, предлагали вернуться в Россию, но это бессмысленно, ведь он уехал в один из сильнейших чемпионатов, в хорошую команду, где есть конкуренция. Но, к сожалению, были травмы, а от этого никто не застрахован, но смысл что-то менять, если он получает игровое время, он много пропустил, но его все равно выпускают.

Если бы не выпускали, то можно было бы о чем-то говорить, в любом случае он будет получать там игровое время. Парню чуть больше 20 лет, контракт на долгое время, тренируйся, получай удовольствие, единственное, что требуется, — не получать травм», — приводит слова Мостового ТАСС.

В ночь на 21 февраля «Реал Сосьедад» разгромил «Мидтьюлланд» (5:2) в ответном стыковом матче Лиги Европы. 21-летний Захарян в концовке встречи сделал результативную передачу.