В «Барселоне» высказались о попадании на «Бенфику» в Лиге чемпионов

Cпортивный директорвысказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда сыграет против

«ПСЖ сейчас в отличной форме. С "Бенфикой" мы уже играли, и нам было очень тяжело. Мы совершили исторический камбэк, но могли и проиграть. "Бенфика" — очень сильная команда.

В финале нет места для обсуждений. Когда "ПСЖ" играл с "Боруссией" Дортмунд, люди не ожидали увидеть "Боруссию" в финале. Те, кто следит за игрой, знают, что они сильны во всех аспектах. Надо думать от матча к матчу.

Все команды, особенно топ-клубы, возвращают форму. У "Реал" дела идут хорошо, это команда, которая выигрывала Лигу чемпионов. Считать, что "Реал" был не в лучшей форме — глупость. То же самое касается и "Атлетико". Большие клубы всегда возвращаются. Нам же нужно сосредоточиться на своем пути», — цитирует Деку As.

Первые матчи пройдут 4 и 5 марта, а ответные — 11 и 12 марта. Финал турнира пройдет 31 мая в Мюнхене.