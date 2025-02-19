Консейсау: До красной карточки «Фейеноорд» не знал, как добраться до наших ворот

Наставник «Милана»высказался о результате матча с «Фейеноордом» . Встреча прошла 18 февраля. Россонери сыграли вничью 1:1 и вылетели из Лиги чемпионов. В первом поединке итальянский клуб уступил 0:1.

«Это определенно провал, мы хотели выйти в 1/8 финала. Этот матч показал, что мы сильнее соперника.

Можно сказать, что судья был слишком суров, но нам нужно было быть сильнее морально. Я ответственен за поражение, а не Тео. Мы обсудим это в раздевалке. Тео многое дал "Милану", а я совершил много ошибок в своей карьере.

Мы злы. До красной карточки Тео "Фейеноорд" не знал, как добраться до наших ворот. Мы разочарованы и злы.

Мы не смогли работать с полным составом, мы тренируемся только с несколькими игроками, которые делают разные вещи. Мы выиграли единственный трофей, который могли выиграть, мы в полуфинале Кубка Италии, а в лиге, с тех пор как я пришел, мы заработали 14 очков, а у "Наполи" — 15. Да, это не идеально, но я приехал полтора месяца назад, а меня сравнивают с тренерами, которые работают здесь годами», — цитирует Консейсау Football Italia.