«Милан» на своем поле сыграет с «Фейеноордом» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Милан»

«Милан» проиграл первый стыковой матч «Фейоноорду» в гостях со счетом 0:1. Исход встречи решила ошибка Меньяна, который не смог отбить мяч из левого угла после не самого сильного удара Пайшао.

На общем этапе Лиги Чемпионов «Милан» занял 13-е место, набрав 15 очков. «Россонери» одержали пять побед и трижды уступили, забив 14 голов и пропустив 11 мячей в свои ворота.

В крайнем туре Серии А «Милан» принимал «Верону» и обыграл соперника с минимальным счетом благодаря голу Сантьяго Хименеса во втором тайме — 1:0. На данный момент «красно-черные» занимают седьмое место в турнирной таблице.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» добился положительного для себя результата в первом матче 1/16 финала, обыграв «Милан» со счетом 1:0. Пайшао забил уже на 3-й минуте, прошив Меньяна в ближнем углу.

Голландский клуб завершил общий этап Лиги Чемпионов на 19-м месте. «Фейеноорд» одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, набрав итоговые 13 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составила 18:21.

На прошлых выходных «Фейеноорд» сыграл в нулевую ничью с клубом «Бреда» (0:0) в рамках 23-го тура чемпионата Нидерландов. Команда из Роттердама занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизи.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд» с коэффициентом 2.25.