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    «Милан» — «Фейеноорд». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Чемпионов «Милан» — «Фейеноорд»

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    «Милан» — «Фейеноорд»
    «Милан» на своем поле сыграет с «Фейеноордом» в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Милан» проиграл первый стыковой матч «Фейоноорду» в гостях со счетом 0:1. Исход встречи решила ошибка Меньяна, который не смог отбить мяч из левого угла после не самого сильного удара Пайшао.

    На общем этапе Лиги Чемпионов «Милан» занял 13-е место, набрав 15 очков. «Россонери» одержали пять побед и трижды уступили, забив 14 голов и пропустив 11 мячей в свои ворота.

    В крайнем туре Серии А «Милан» принимал «Верону» и обыграл соперника с минимальным счетом благодаря голу Сантьяго Хименеса во втором тайме — 1:0. На данный момент «красно-черные» занимают седьмое место в турнирной таблице.

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    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» добился положительного для себя результата в первом матче 1/16 финала, обыграв «Милан» со счетом 1:0. Пайшао забил уже на 3-й минуте, прошив Меньяна в ближнем углу.

    Голландский клуб завершил общий этап Лиги Чемпионов на 19-м месте. «Фейеноорд» одержал 4 победы, один раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, набрав итоговые 13 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составила 18:21.

    На прошлых выходных «Фейеноорд» сыграл в нулевую ничью с клубом «Бреда» (0:0) в рамках 23-го тура чемпионата Нидерландов. Команда из Роттердама занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизи.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Фейеноорд» с коэффициентом 2.25.

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