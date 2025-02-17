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    Генич: Московское «Динамо» предлагало Захаряну вернуться

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    Комментатор Константин Генич заявил, что московское «Динамо» предлагало полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну зимой вернуться в аренду до конца сезона.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    21-летний российский футболист, который из-за травмы пропустил всю первую половину сезона-2024/25, выходил на поле в двух матчах испанского чемпионата.

    «Знаю, что у него был разговор с "Динамо". Динамовцы предлагали Арсену вернуться в аренду на остаток сезона, чтобы почувствовать игровой ритм и вернуть уверенность. Тем более все знакомо. Арсен сказал, что будет стараться пробиться в состав "Реал Сосьедад". Сейчас команда близка к пиковому отрезку в сезоне, команда продолжает выступление в Кубке, Лиге Европы и чемпионате. Свое игровое время Арсен получит.

    Я думаю, что медицинский штаб понимает, что нельзя его резко бросать в поле. Надо подводить его аккуратно, в клубе это просчитывают. Постепенно он будет получать все больше и больше игрового времени. Я не склонен к панике и не думаю, что все пропало. Нужно время, до конца сезона он точно останется», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

    Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года.

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