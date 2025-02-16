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    «Майнц» всухую обыграл «Хайденхайм» в Бундеслиге

    «Хайденхайм» — «Майнц»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Майнц» одержал победу над «Хайденхаймом» (2:0) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 29-й минуте гости открыли счет благодаря точному удару Жонатана Буркардта.

    «Майнц» сумел удвоить свое преимущество на 49-й минуте, отличился Нельсон Вайпер.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хайденхайм — Майнц 0:2
    Голы: 0:1 Жонатан Буркардт (29'), 0:2 Нельсон Вайпер (49') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Йонас Фёренбах (Leo Scienza, 57'), Омар Траоре, Ян Шёппнер (Лука Кербер, 80'), Адриан Бек (Марвин Пирингер, 46'), Матиас Хонсак, Буду Зивзивадзе, Thomas Keller (Пауль Ваннер, 46'), Frans Kratzig (Юлиан Нийус, 69') Майнц: Робин Центнер, Филипп Мвене, Моритц Йенц, Данни да Коста, Надим Амири (Леннард Малоуни, 78'), Пауль Небель, Кайсю Сано, Антони Каси (Сильван Видмер, 78'), Доминик Кор (Андреас Ханше-Ольсен, 78'), Нельсон Вайпер (Арминдо Зиб, 71'), Жонатан Буркардт (Ли Джэ Сон, 62') Предупреждения: Марвин Пирингер (62'), Доминик Кор (65'), Антони Каси (71'), Надим Амири (73')

    После этого матча «Майнц» занимает 6-е место в таблице с 35-ю очками в активе. «Хайденхайм» располагается на 16-й строчке с 14-ю баллами.

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