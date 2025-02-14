Раньери пожаловался на арбитра после матча «Порту» и «Ромы»

Наставник «Ромы»высказался о судействе в первом стыковом матче Лиги Европы с «Порту». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Чего я не могу понять, так это как возможно, что господин Розетти, которого весь мир знает как порядочного и абсолютно честного человека, отправляет в Порту арбитра, у которого в 22 матчах гостевые команды смогли добиться только девяти ничьих? Все остальные игры завершились победами хозяев.

Ты порядочный человек, но знаешь ли ты об этом? Атмосфера накаленная, толпа давит, а он поддается их влиянию, и ты назначаешь его на этот матч? Я не понимаю почему. Он ходил, угрожал карточками одним, раздавал их другим. На мой взгляд, он ждал, когда что-то случится в штрафной, чтобы отдать им победу. Это было очевидно. Именно поэтому ребята были раздражены, потому что так нельзя», — приводит слова Раньери Football Italia.

Ответный матч состоится 20 февраля.