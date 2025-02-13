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    Роджерс: При счете 2:1 «Бавария» была на волоске

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    Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал исход матча Лиги чемпионов с немецкой «Баварией».

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «Селтик» уступил дома со счетом 1:2. Встреча состоялась 12 февраля.

    «В заключительные 25 минут мы стали нагнетать давление, активнее действовать на чужой половине поля, и видите, к чему привела такая вот агрессивность. Наша игра стала оживать, и мы забили. При 2:1 "Бавария" на волоске. У нас остался ещё один шанс. Для многих игроков такой уровень в новинку.

    Давайте не будем сожалеть, а посмотрим, чем всё закончится. Мы показали, что способны играть и представляем собой угрозу», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

    Ответная игра состоится в Мюнхене 18 февраля.

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