Роджерс: При счете 2:1 «Бавария» была на волоске

Главный тренер шотландского «Селтика»прокомментировал исход матча Лиги чемпионов с немецкой «Баварией».

«Селтик» уступил дома со счетом 1:2. Встреча состоялась 12 февраля.

«В заключительные 25 минут мы стали нагнетать давление, активнее действовать на чужой половине поля, и видите, к чему привела такая вот агрессивность. Наша игра стала оживать, и мы забили. При 2:1 "Бавария" на волоске. У нас остался ещё один шанс. Для многих игроков такой уровень в новинку.

Давайте не будем сожалеть, а посмотрим, чем всё закончится. Мы показали, что способны играть и представляем собой угрозу», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

Ответная игра состоится в Мюнхене 18 февраля.