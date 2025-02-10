Кордоба — об игре на Зимнем кубке РПЛ: Все три матча выдались сложными

Нападающийподелился мнением об игре в Зимнем кубке РПЛ.

Напомним, что «быки» обыграли ЦСКА (2:1) в матче за 3-е место на турнире. Нападающий «быков» Кордоба оформил дубль.

«Команда нарабатывает взаимопонимание друг с другом. Это отражается на поле. Начинать с забитых мячей намного лучше. Я ценю работу, которая достигается коллективным трудом, начиная от игроков и заканчивая тренерским штабом.

Все три матча выдались сложными. У всех команд есть игроки высокого уровня. Была усталость после тренировок на сборах. Из-за этого были ошибки на поле. Но в целом, это была хорошая работа», — передает слова Кордобы Чемпионат.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе.