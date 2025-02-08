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    Эрлинг Холанн«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити». Онлайн
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    «Верона» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 24-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграет в гостях у «Вероны». Поединок запланирован на 8 февраля 17:00 мск.

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    «Аталанта» даже в случае поражения останется на 3-й строчке, но ей важно не отставать от первых двух команд, поэтому победа для нее является самым предпочитаемым результатом. Тем более что в прошлом туре команда Гасперини потеряла очки дома, сыграв 1:1 с «Торино».

    «Верона» в прошлом туре выиграла 1:0 у «Монцы» и наверняка хотела бы продолжить побеждать. Но «Аталанта» для нее очень сложный соперник, который нанес ей 4 поражения в 5 очных встречах. В первом круге бергамаски разгромили «Верону» со счетом 6:1.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают свой прогноз с коэффициентом 1.91.

    • По оценкам букмекеров, у «Аталанты» хорошие шансы на победу: 6.60 на хозяев и 1.53 на гостей.

    • Искусственный интеллект ожидает ничьи, результат матча должен составить 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Верона» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run.

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