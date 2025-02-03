В «Реале Сосьедад» уверены, что Захарян станет ключевым игроком команды

Пресс-атташе «Реала Сосьедад»отреагировал на дебютный выходна поле в нынешнем сезоне.

В воскресенье, 2 февраля, Захарян на 78-й минуте матча с «Осасуной» в Ла Лиге (1:2) заменил Такэфусу Кубо. Ранее у россиянина были проблемы с лодыжкой.

«Вчера был тяжелый вечер для команды и Арсена — мы проиграли еще одно дерби.

Состояние Захаряна после матча? Он уже готов и будет продолжать зарабатывать свои минуты на поле. Конечно, болельщики, персонал и товарищи по команде очень довольны, что Арсен вернулся. Мы в клубе верим, что Захарян станет ключевым игроком во второй половине сезона», — сказал Мундуате Sport24.