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    В «Реале Сосьедад» уверены, что Захарян станет ключевым игроком команды

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    Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате отреагировал на дебютный выход Арсена Захаряна на поле в нынешнем сезоне.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    В воскресенье, 2 февраля, Захарян на 78-й минуте матча с «Осасуной» в Ла Лиге (1:2) заменил Такэфусу Кубо. Ранее у россиянина были проблемы с лодыжкой.

    «Вчера был тяжелый вечер для команды и Арсена — мы проиграли еще одно дерби.

    Состояние Захаряна после матча? Он уже готов и будет продолжать зарабатывать свои минуты на поле. Конечно, болельщики, персонал и товарищи по команде очень довольны, что Арсен вернулся. Мы в клубе верим, что Захарян станет ключевым игроком во второй половине сезона», — сказал Мундуате Sport24.

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