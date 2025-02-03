После серии поражений «Жирона» опустилась на 10-е место. С одинаковым результатом 1:2 команда проиграла «Севилье» и «Райо Вальекано». Дома хозяева проиграли в двух поединках из трех последних.
«Лас-Пальмас» не побеждает третий тур подряд. В прошлом туре команда сыграла вничью 1:1 с «Осасуной», а перед этим потерпела крупное поражение от «Реала» и уступила «Хетафе». Сейчас гости с 23 очками на счету занимают 15-е место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры предлагают 1.52 на победу «Жироны» и 6.50 на победу «Лас-Пальмаса». Ничья оценивается коэффициентом 4.55.
- Прогноз от ИИ: матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Жирона» — «Лас-Пальмас» смотрите на LiveCup.Run.
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