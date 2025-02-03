3 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: Каталонцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Жирона» всего на 4 очка отстает от идущей шестой «Мальорки». А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 21 матче Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Каталонцы в Лиге чемпионов уступили «Арсеналу» (1:2).

А вот до того команда сенсационно уступила «Райо Вальекано» (1:2). При этом поединок с «Миланом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Жирона» забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Каталонцы крепки, вот нынче угодили в настоящую психологическую яму. Команда проиграла четырежды кряду.

Матчи с «Лас-Пальмасом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жирона» победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы каталонцам прерывать серию неудач.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Пальмы» привычно бьются за выживание. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Лас-Пальмас» не столь ярко атакует, отличившись всего 26 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь успешно. «Пальмы» дома не смогли переиграть «Осасуну» (1:1).

До того команда была бита мадридским «Реалом» (1:4). Да и поединок с «Хетафе» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Хосе Кампанья, Марвин — травмированы. Дариу Эссугу — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Пальмы» пытаются отдалиться от зоны вылета. Гандикап от опасной зоны составляет 3 очка.

При этом «Лас-Пальмас» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов мешают подняться повыше в таблице.

«Пальмы» не побеждают 4 матча кряду. При этом команда все никак не может добиться стабильности своих результатов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Пальм» вполне устроит ничейный результат.

Статистика для ставок

«Пальмы» не побеждали в 4 своих последних матчах

«Жирона» проиграла в 4 последних поединках

Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

Прогноз: «Лас-Пальмас» явно постарается закрепиться в первой четверке, и вполне способен преуспеть в игре вторым номером.

Номинальные гости способны дать бой каталонцам, которые на данном этапе явно не преуспевают.

Ставка: «Лас-Пальмас» не проиграет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.06