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    «Жирона» не сможет обыграть «Лас-Пальмас»

    «Жирона» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Примера, 3 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Лас-Пальмас»
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    Виктор Цыганков
    3 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Лас-Пальмас». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Февраля 2025 года

    Жирона

  • Жирона
    •  Жирона 23:00 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •

    «Жирона»

    Турнирное положение: Каталонцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Жирона» всего на 4 очка отстает от идущей шестой «Мальорки». А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 21 матче Примеры.

    Жирона — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Каталонцы в Лиге чемпионов уступили «Арсеналу» (1:2).

    А вот до того команда сенсационно уступила «Райо Вальекано» (1:2). При этом поединок с «Миланом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Жирона» забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Каталонцы крепки, вот нынче угодили в настоящую психологическую яму. Команда проиграла четырежды кряду.

    Матчи с «Лас-Пальмасом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жирона» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы каталонцам прерывать серию неудач.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: «Пальмы» привычно бьются за выживание. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Лас-Пальмас» не столь ярко атакует, отличившись всего 26 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь успешно. «Пальмы» дома не смогли переиграть «Осасуну» (1:1).

    До того команда была бита мадридским «Реалом» (1:4). Да и поединок с «Хетафе» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Хосе Кампанья, Марвин — травмированы. Дариу Эссугу — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Пальмы» пытаются отдалиться от зоны вылета. Гандикап от опасной зоны составляет 3 очка.

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    При этом «Лас-Пальмас» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов мешают подняться повыше в таблице.

    «Пальмы» не побеждают 4 матча кряду. При этом команда все никак не может добиться стабильности своих результатов.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Пальм» вполне устроит ничейный результат.

    Статистика для ставок

    • «Пальмы» не побеждали в 4 своих последних матчах

    • «Жирона» проиграла в 4 последних поединках

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.

    Прогноз: «Лас-Пальмас» явно постарается закрепиться в первой четверке, и вполне способен преуспеть в игре вторым номером.

    Номинальные гости способны дать бой каталонцам, которые на данном этапе явно не преуспевают.

    Ставка: «Лас-Пальмас» не проиграет за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.06

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    «Жирона» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 03.02.2025. Прогнозы на футбол. «Жирона» не сможет обыграть «Лас-Пальмас»
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