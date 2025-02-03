Жирона
Лас-Пальмас
«Жирона»
Турнирное положение: Каталонцы сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Жирона» всего на 4 очка отстает от идущей шестой «Мальорки». А вот отличилась команда 29 забитыми мячами в 21 матче Примеры.
Жирона — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Каталонцы в Лиге чемпионов уступили «Арсеналу» (1:2).
А вот до того команда сенсационно уступила «Райо Вальекано» (1:2). При этом поединок с «Миланом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Жирона» забила 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Каталонцы крепки, вот нынче угодили в настоящую психологическую яму. Команда проиграла четырежды кряду.
Матчи с «Лас-Пальмасом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Жирона» победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и пора бы каталонцам прерывать серию неудач.
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: «Пальмы» привычно бьются за выживание. Ныне они находятся на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Лас-Пальмас» не столь ярко атакует, отличившись всего 26 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 34 раза в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь успешно. «Пальмы» дома не смогли переиграть «Осасуну» (1:1).
До того команда была бита мадридским «Реалом» (1:4). Да и поединок с «Хетафе» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: Хосе Кампанья, Марвин — травмированы. Дариу Эссугу — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Пальмы» пытаются отдалиться от зоны вылета. Гандикап от опасной зоны составляет 3 очка.
При этом «Лас-Пальмас» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот проблемы с надежностью тылов мешают подняться повыше в таблице.
«Пальмы» не побеждают 4 матча кряду. При этом команда все никак не может добиться стабильности своих результатов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. «Пальм» вполне устроит ничейный результат.
Статистика для ставок
- «Пальмы» не побеждали в 4 своих последних матчах
- «Жирона» проиграла в 4 последних поединках
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.84 и 2.06.
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Прогноз: «Лас-Пальмас» явно постарается закрепиться в первой четверке, и вполне способен преуспеть в игре вторым номером.
Номинальные гости способны дать бой каталонцам, которые на данном этапе явно не преуспевают.
Ставка: «Лас-Пальмас» не проиграет за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.06