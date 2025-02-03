В матче 23-го тура итальянской Серии А на «Униполь Домус» состоится матч. Событие запланировано на 3 февраля 22:45 мск.

После нескольких неплохих результатов «Кальяри» проиграл «Торино» со счетом 0:2. Перед этим он на своем поле разгромил «Лечче» 4:1, а также добыл очко в матче с «Миланом». Клуб находится в одном пункте от зоны вылета, имея 21 очко в активе.

«Лацио» проиграл 1:2 «Фиорентине» и опустился на 6-ю строчку. Тем не менее «римляне» могут подняться в зону Лиги чемпионов в случае победы, так как разрыв по очкам мизерный. При этом стоит отметить, что «лациале» выиграли только один матч из пяти.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты экспертов на матч:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.00.

предлагают прогноз с коэффициентом 2.00. Котировки букмекеров следующие: 4.25 на победу «Кальяри», 3.60 на ничью, 1.93 на победу «Лацио».

ИИ спрогнозировал победу «Лацио» с результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно найти статистику и стартовые составы команд на игру.

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