ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ИличПерспективный, но «хрустальный». Сработает ли авантюра «Спартака» с подписанием Илича?
    Все новости спорта

    «Кальяри» — «Лацио»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Кальяри Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 23-го тура итальянской Серии А на «Униполь Домус» состоится матч «Кальяри» и «Лацио». Событие запланировано на 3 февраля 22:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После нескольких неплохих результатов «Кальяри» проиграл «Торино» со счетом 0:2. Перед этим он на своем поле разгромил «Лечче» 4:1, а также добыл очко в матче с «Миланом». Клуб находится в одном пункте от зоны вылета, имея 21 очко в активе.

    «Лацио» проиграл 1:2 «Фиорентине» и опустился на 6-ю строчку. Тем не менее «римляне» могут подняться в зону Лиги чемпионов в случае победы, так как разрыв по очкам мизерный. При этом стоит отметить, что «лациале» выиграли только один матч из пяти.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты экспертов на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Котировки букмекеров следующие: 4.25 на победу «Кальяри», 3.60 на ничью, 1.93 на победу «Лацио».

    • ИИ спрогнозировал победу «Лацио» с результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно найти статистику и стартовые составы команд на игру.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Челси» разгромить «молотобойцев»?
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Вернется ли «Лацио» на победный путь?
  • «Кальяри» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Хватит ли Медведеву двух сетов для победы над Вавринкой?
  • Вавринка — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры