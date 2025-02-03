Кальяри
Лацио
«Кальяри»
Турнирное положение: Сардинцы сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.
При этом «Кальяри» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 22 матчах.
Кальяри — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сардинцы уступили «Торино» (0:2).
До того команда учинила разгром «Лечче» (4:1). При этом чуть ранее она не дала себя одолеть «Милану» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кальяри» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сардинцы не столь результативно атакуют. Команда настреляла 23 мяча в 22 поединках итальянского чемпионата.
Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кальяри» уступил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только римлян они не могут обыграть без малого 12 лет.
«Лацио»
Турнирное положение: Римляне бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Лацио» на 2 зачетных балла опережает идущий следом «Ювентус». При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Римляне в Лиге Европы минимально уступили «Браге».
До того команда досадным образом уступила «Фиорентине» (1:2). Зато поединок с «Реал Сосьедадом» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Мануэль Лаццари, Патрик, Нуну Тавареш, Матиас Весино — травмированы.
Состояние команды: Римляне нынче пребывают в заметном кризисе. Лациале уступили в 2 своих последних поединках.
При этом «Лацио» отдаляется от первой тройки. Зато римляне довольно неплохо атакуют: 38 забитых мячей в 22 матчах.
В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Ряд игроков основной обоймы пребывают в клубном лазарете.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Римляне намерены прервать свой пораженческий сериал.
Статистика для ставок
- «Лацио» проиграл в 2 своих последних матчах
- Четыре последних очных поединка этих соперников завершились победами римлян
- «Кальяри» в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.98.
- 1.80Рома — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 3.10Челси — Вест Хэм: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.05Марсель — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Лацио» наверняка постарается вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.
Римляне сильны в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Лацио» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05