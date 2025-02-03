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    Вернется ли «Лацио» на победный путь?

    «Кальяри» — «Лацио». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия A, 3 февраля 2025 года

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    Густав Исаксен
    3 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Февраля 2025 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Лацио

    Лацио

  • Рим
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Сардинцы сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Кальяри» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 22 матчах.

    Кальяри — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сардинцы уступили «Торино» (0:2).

    До того команда учинила разгром «Лечче» (4:1). При этом чуть ранее она не дала себя одолеть «Милану» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кальяри» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Сардинцы не столь результативно атакуют. Команда настреляла 23 мяча в 22 поединках итальянского чемпионата.

    Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кальяри» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только римлян они не могут обыграть без малого 12 лет.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лацио» на 2 зачетных балла опережает идущий следом «Ювентус». При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Римляне в Лиге Европы минимально уступили «Браге».

    До того команда досадным образом уступила «Фиорентине» (1:2). Зато поединок с «Реал Сосьедадом» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Мануэль Лаццари, Патрик, Нуну Тавареш, Матиас Весино — травмированы.

    Состояние команды: Римляне нынче пребывают в заметном кризисе. Лациале уступили в 2 своих последних поединках.

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    При этом «Лацио» отдаляется от первой тройки. Зато римляне довольно неплохо атакуют: 38 забитых мячей в 22 матчах.

    В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Ряд игроков основной обоймы пребывают в клубном лазарете.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Римляне намерены прервать свой пораженческий сериал.

    Статистика для ставок

    • «Лацио» проиграл в 2 своих последних матчах

    • Четыре последних очных поединка этих соперников завершились победами римлян

    • «Кальяри» в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.98.

    Прогноз: «Лацио» наверняка постарается вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.

    Римляне сильны в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Победа «Лацио» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Кальяри» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.02.2025. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Лацио» на победный путь?
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