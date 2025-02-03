3 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кальяри» и «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы сражаются за сохранение прописки в элите. На данный момент команда занимает 16 место в турнирной таблице.

При этом «Кальяри» на один зачетный балл опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 36 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сардинцы уступили «Торино» (0:2).

До того команда учинила разгром «Лечче» (4:1). При этом чуть ранее она не дала себя одолеть «Милану» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кальяри» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Сардинцы не столь результативно атакуют. Команда настреляла 23 мяча в 22 поединках итальянского чемпионата.

Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кальяри» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только римлян они не могут обыграть без малого 12 лет.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» на 2 зачетных балла опережает идущий следом «Ювентус». При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. Римляне в Лиге Европы минимально уступили «Браге».

До того команда досадным образом уступила «Фиорентине» (1:2). Зато поединок с «Реал Сосьедадом» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Мануэль Лаццари, Патрик, Нуну Тавареш, Матиас Весино — травмированы.

Состояние команды: Римляне нынче пребывают в заметном кризисе. Лациале уступили в 2 своих последних поединках.

При этом «Лацио» отдаляется от первой тройки. Зато римляне довольно неплохо атакуют: 38 забитых мячей в 22 матчах.

В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Ряд игроков основной обоймы пребывают в клубном лазарете.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Римляне намерены прервать свой пораженческий сериал.

Статистика для ставок

«Лацио» проиграл в 2 своих последних матчах

Четыре последних очных поединка этих соперников завершились победами римлян

«Кальяри» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.92 и 1.98.

Прогноз: «Лацио» наверняка постарается вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.

Римляне сильны в плане реализации, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Лацио» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05