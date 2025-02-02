ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик ДоргуНовый Бэйл из Дании. Доргу должен взбодрить вялый «Манчестер Юнайтед»
  • 00:43
    • «Рома» сыграла вничью с «Наполи» в Серии А
  • 22:03
    • «Интер» избежал поражения в матче с «Миланом» в Серии А
  • 21:25
    • «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити», у Хаверца — гол и ассист
    Все новости спорта

    Ловчев: Николсон не тот игрок, который приведет «Спартак» к первому месту

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об уходе нападающего Шамара Николсона из стана «красно-белых».

    Шамар Николсон покинул «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шамар Николсон покинул «Спартак»

    «Видимо, у "Спартака" уже есть мысли, кого они возьмут. Шамар — не та личность, о которой "Спартак" должен беспокоиться. Наверное, уже была предварительная договоренность. Сейчас это уже не основной игрок. Его совсем недавно отдавали, его не было в "Спартаке" какое‑то время.

    Смог ли он себя полностью проявить в "Спартаке"? Не знаю. Я не знаю, что это за игрок. Видел, что он играл в "Спартаке". Забивал, когда‑то получше играл, когда‑то — похуже. Когда мы говорим о "Спартаке" и о том, что он должен бороться за первые места, то это не тот игрок, который приведет "Спартак" к первому месту», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

  • Мощный старт «красно-белых» в Зимнем кубке. «Спартак» создал шедевр в концовке
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на победу «Спартака» в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара»
  • 30/01/2025

    • В нынешнем сезоне Шамар Николсон провел за «Спартак» 9 матчей в рамках российской Премьер-лиги и забил 3 гола.

    Ранее сообщалось о том, что «красно-белые» могут подписать нападающего АЕКа Левая Гарсию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Челси» разгромить «молотобойцев»?
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • На уфимском льду состоится результативный матч
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Оттава» продлит победную серию?
  • «Нэшвилл» — «Оттава». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Риу Аве — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Жирона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Леванте — Ферроль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры