Ловчев: Николсон не тот игрок, который приведет «Спартак» к первому месту

Экс-футболистподелился мнением об уходе нападающегоиз стана «красно-белых».

«Видимо, у "Спартака" уже есть мысли, кого они возьмут. Шамар — не та личность, о которой "Спартак" должен беспокоиться. Наверное, уже была предварительная договоренность. Сейчас это уже не основной игрок. Его совсем недавно отдавали, его не было в "Спартаке" какое‑то время.

Смог ли он себя полностью проявить в "Спартаке"? Не знаю. Я не знаю, что это за игрок. Видел, что он играл в "Спартаке". Забивал, когда‑то получше играл, когда‑то — похуже. Когда мы говорим о "Спартаке" и о том, что он должен бороться за первые места, то это не тот игрок, который приведет "Спартак" к первому месту», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Шамар Николсон провел за «Спартак» 9 матчей в рамках российской Премьер-лиги и забил 3 гола.

Ранее сообщалось о том, что «красно-белые» могут подписать нападающего АЕКа Левая Гарсию.