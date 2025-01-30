Чалов: Меня все устраивает в Греции

Форвард ПАОКаотметил, что в Салониках его узнают чаще, чем в Москве. Ранее нападающий играл за ЦСКА.

«Мы общались с ПАОКом еще года два назад, на тот момент как-то не срослось. И вот этим летом все получилось. Это был очень хороший вариант для меня. Я прекрасно понимал возможности, которые у меня здесь будут. Не сомневался вообще в этом варианте.

Меня все устраивает в Греции. Нет такого, что я в чем-то нуждаюсь. Наоборот, в нынешних условиях здесь есть магазины, которых у нас нет (улыбается). Опять же в Салониках процентов 90 болеют за ПАОК. Здесь все, кто тебя встречают, тебя знают. Для них футбол — это религия. Узнают ли меня здесь чаще, чем в Москве? Ну, конечно. Здесь каждый второй знает всех футболистов ПАОКа и даже игроков академии», — сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну.

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В нынешнем сезоне Чалов сыграл 29 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.