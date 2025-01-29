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    Назван самый проверяемый на допинг футболист в России в 2024 году

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    Самым проверяемым на допинг футболистом в 2024 году стал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

    Тамерлан Мусаев
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    Тамерлан Мусаев

    В период с января по декабрь 2024 года 23-летнего Мусаева три раза проверили на допинг.

    По два раза допинг‑тестирования проходили Михаил Игнатов, Данил Пруцев, Александр Максименко (все — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Илья Лантратов (оба — «Локомотив»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Иван Олейников («Ахмат»/«Крылья Советов»), Евгений Латышонок («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»/«Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Рыбчинский («Балтика»/«Оренбург»), Тимур Касимов («Химки»/«Ротор») и Михаил Мальцев («Сокол»/«Ротор»).

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    • Также стало известно, что в прошлом году на допинг дважды проверяли нападающего греческого ПАОКа Федора Чалова, по разу — полузащитника испанского «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и хавбека «Монако» Александра Головина.

    Среди клубов РПЛ чаще других тестирование проходили игроки «Локомотива». В 2024-м были проверены 10 игроков «железнодорожников»: Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, перешедший в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев.

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