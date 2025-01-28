Карпин возглавил рейтинг медийных лиц российского футбола

Главный тренер сборной России и «Ростова»признан самым медийным лицом российского футбола в 2024 году.

Карпин занял первое место по итогам исследования, которое провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия».

Для формирования списка учитывались упоминания персоны в российских СМИ, в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году и специальный индекс «Спорт-Эксресс», который рассчитывался исходя из двух показателей — числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Топ-10 самых медийных лиц в футболе:

1. Валерий Карпин;

2. Артем Дзюба;

3. Сергей Семак;

4. Александр Соболев;

5. Матвей Сафонов;

6. Алексей Миранчук;

7. Максим Глушенков;

8. Александр Мостовой;

9. Андрей Аршавин;

10. Константин Тюкавин.

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В общем рейтинге Карпин стал вторым, оставшись позади капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. На третьем месте оказалась фигуристка Камила Валиева.