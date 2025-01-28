Карпин возглавил рейтинг медийных лиц российского футбола

Карпин занял первое место по итогам исследования, которое провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия».
Для формирования списка учитывались упоминания персоны в российских СМИ, в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году и специальный индекс «Спорт-Эксресс», который рассчитывался исходя из двух показателей — числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.
Топ-10 самых медийных лиц в футболе:
1. Валерий Карпин;
2. Артем Дзюба;
3. Сергей Семак;
4. Александр Соболев;
5. Матвей Сафонов;
6. Алексей Миранчук;
7. Максим Глушенков;
8. Александр Мостовой;
9. Андрей Аршавин;
10. Константин Тюкавин.
В общем рейтинге Карпин стал вторым, оставшись позади капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. На третьем месте оказалась фигуристка Камила Валиева.