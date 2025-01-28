ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алехандро ГарначоТрансфер Гарначо поможет «Манчестер Юнайтед», но не решит проблему «Челси»
    Все новости спорта

    Карпин возглавил рейтинг медийных лиц российского футбола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сборная России Ростов Акрон Зенит Краснодар Динамо ПСЖ Артём Дзюба
    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин признан самым медийным лицом российского футбола в 2024 году.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Карпин занял первое место по итогам исследования, которое провели «Спорт-Экспресс» и «Медиалогия».

  • Ощущение дежавю. Итоги первой части сезона РПЛ
  • Отправившийся на перерыв чемпионат России оставил множество интриг перед весенней частью кампании
  • 11/12/2024

    • Для формирования списка учитывались упоминания персоны в российских СМИ, в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году и специальный индекс «Спорт-Эксресс», который рассчитывался исходя из двух показателей — числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

    Топ-10 самых медийных лиц в футболе:

    1. Валерий Карпин;

    2. Артем Дзюба;

    3. Сергей Семак;

    4. Александр Соболев;

    5. Матвей Сафонов;

    6. Алексей Миранчук;

    7. Максим Глушенков;

    8. Александр Мостовой;

    9. Андрей Аршавин;

    10. Константин Тюкавин.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В общем рейтинге Карпин стал вторым, оставшись позади капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. На третьем месте оказалась фигуристка Камила Валиева.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Домашнюю игру «Металлург» Мг проведет с позиции силы
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • СКА уничтожит «Витязь»?!
  • СКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?
  • «Штутгарт» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.55
  • Экспресс дня 28 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры