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    Роналду: Мой сын говорит, что Мбаппе лучше меня

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    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что его сын Матео обожает форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»
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    Криштиану Роналду — нападающий «Аль-Насра»

    «Мой сын Матео обожает Мбаппе. Он говорит: "Папа, он лучше тебя" (смеется). А я ему: "Кто забил больше голов?" (смеется). Это забавно», — приводит слова Роналду Sportskeeda.

    В нынешнем сезоне португалец провел за «Аль-Наср» 16 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 14 голов и сделал 2 голевые передачи.

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    • Мбаппе принял участие в 19-и матчах «Реала» в рамках испанской Примеры, отметился 15-ю забитыми мячами и 2 ассистами.

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