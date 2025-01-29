Роналду: Мой сын говорит, что Мбаппе лучше меня

Нападающийзаявил, что его сынобожает форварда

«Мой сын Матео обожает Мбаппе. Он говорит: "Папа, он лучше тебя" (смеется). А я ему: "Кто забил больше голов?" (смеется). Это забавно», — приводит слова Роналду Sportskeeda.

В нынешнем сезоне португалец провел за «Аль-Наср» 16 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 14 голов и сделал 2 голевые передачи.

Мбаппе принял участие в 19-и матчах «Реала» в рамках испанской Примеры, отметился 15-ю забитыми мячами и 2 ассистами.