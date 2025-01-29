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    Кудряшов прокомментировал увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана

    Футбол Сборная Казахстана
    Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов высказался по поводу увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды Казахстана.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Понятно, что для тренера и руководства самое главное — результат. К сожалению, со Станиславом Саламовичем очень многое не получилось.

    Я не могу точно утверждать, что там произошло, так как я не находился в команде, но я думаю, не последнюю роль сыграло то, что у Станислава Саламовича поменялся тренерский штаб. Из-за этого далеко не все у него получилось в сборной Казахстана», — сказал Кудряшов в своем телеграм-канале.

    Черчесов тренировал сборную Казахстана с лета 2024 года. При нем команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

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