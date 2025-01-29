Кудряшов прокомментировал увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана

Экс-защитник сборной Россиивысказался по поводу увольненияс поста главного тренера национальной команды Казахстана.

«Понятно, что для тренера и руководства самое главное — результат. К сожалению, со Станиславом Саламовичем очень многое не получилось.

Я не могу точно утверждать, что там произошло, так как я не находился в команде, но я думаю, не последнюю роль сыграло то, что у Станислава Саламовича поменялся тренерский штаб. Из-за этого далеко не все у него получилось в сборной Казахстана», — сказал Кудряшов в своем телеграм-канале.

Черчесов тренировал сборную Казахстана с лета 2024 года. При нем команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.