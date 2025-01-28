Кокорин считает «Зенит» самым главным клубом в карьере

Нападающий кипрскоговысказался о самом главном клубе в своей карьере.

«Наверное, "Зенит". По отношению, любви от болельщиков, испытывал любовь, чувствовал себя как дома.

В "Сочи" тоже была классная атмосфера в раздевалке, потому что впервые попал в место, где не звёздные ребята, а простые работяги.

В "Зените" всё на высшем уровне, приближённом к Европе», — заявил Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Напомним, что в составе «Зенита» Кокорин в 92 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 12 результативными передачами.