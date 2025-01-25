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    Канчельскис: Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК

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    Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил игру российских футболистов, выступающих за рубежом.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Антон Миранчук поехал в слабую команду. А Чалов правильно сделал, что уехал в ПАОК. Оттуда у него больше шансов уехать в более серьёзный чемпионат. Так что они приняли правильное решение. Но только единицы наших игроков понимают, что в России нет возможности, чтобы развиваться. Поэтому они уезжают и правильно делают», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

    Напомним, что Антон Миранчук сейчас выступает в швейцарском «Сьоне», а Федор Чалов — в греческом ПАОКе.

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