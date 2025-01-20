Тюкавин рассказал об игре в теннис во время межсезонья

Нападающийрассказал о своем увлечении во время межсезонья.

«Когда раньше ездили отдыхать с семьей на море, всегда брали с папой ракетки и шли играть. В каждом отпуске стараюсь выходить на корт, мне нравится.

С Субо (блогер) вот играли: техника у него чуть‑чуть есть, но тяжело ему двигаться по корту. Как раз он спрашивал, как похудеть», — приводит слова Тюкавина пресс‑служба «Динамо».

В нынешнем сезоне форвард провел за «бело-голубых» 18 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.