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    Тюкавин рассказал об игре в теннис во время межсезонья

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    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своем увлечении во время межсезонья.

    Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо»

    «Когда раньше ездили отдыхать с семьей на море, всегда брали с папой ракетки и шли играть. В каждом отпуске стараюсь выходить на корт, мне нравится.

    С Субо (блогер) вот играли: техника у него чуть‑чуть есть, но тяжело ему двигаться по корту. Как раз он спрашивал, как похудеть», — приводит слова Тюкавина пресс‑служба «Динамо».

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