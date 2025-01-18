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    Мохамед Салах«Брентфорд» — «Ливерпуль». Онлайн
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    «Ланс» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ланс ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Ланс» и ПСЖ встретятся в рамках поединка 18-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится 18 января на «Боллар-Делелис». Начало в 19:00 мск.

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    Команды встретятся в третий раз за этот сезон. Обычно эти встречи ничего хорошего хозяевам не сулят. У ПСЖ явный перевес по результатам. Последние годы так точно. После победы над «Гавром» «Ланс» мотивирован еще больше, поскольку у него появился реальный шанс заскочить в зону еврокубков. Но для этого нужно переиграть ПСЖ.

    «Парижане» могут спокойно готовиться к этой игре, поскольку в любом случае результат ничего не изменит. Но вряд ли гости будут довольны поражением или ничьей. У них 7 очков отрыва от «Марселя» и при таком раскладе клуб может досрочно оформить чемпионство в ближайшем будущем. Тем более столичный коллектив идет на серии из трех побед. Ее вполне можно продлить. Ранее подопечные Луиса Энрике обыграли «Лион» (3:1), «Монако» (4:2) и «Сент-Этьен» (2:1).

    Прогнозы и ставки

    В первом круге чемпионата ПСЖ обыграл «Ланс» 1:0. Ранее на его поле он победил 2:0.

    • Для букмекеров ПСЖ очевидный фаворит. Котировки составляют 4.15 на «Ланс» и 1.87 на «парижан».

    • Аналитики LiveSport.Ru ожидают увидеть хорошую результативность. В их понимании ПСЖ должен подтвердить статус фаворита. Ставки на игру можно найти здесь.

    • ИИ полагает, что «Ланс» воспользуется шансом подняться в зону еврокубков и выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ланс» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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