2-й таймАталанта — НаполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Аталанта» — «Наполи». Онлайн
  • 22:46
    • Медведев: Вендел никуда до лета не уходит из «Зенита»
  • 22:31
    • «Арсенал» и «Астон Вилла» поделили очки
  • 22:24
    • Дубль Вирца помог «Байеру» победить менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 21:56
    • «Ювентус» сломил сопротивление «Милана»
  • 20:53
    • ПСЖ одержал волевую победу над «Лансом» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Артета: Мы были великолепны и заслуживали гораздо большего

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итог матча против «Астон Виллы» (2:2).

    Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микель Артета

    «Горжусь тем, как ребята играли и боролись, проводя третий матч за шесть дней. Так доминировать, показать такую игру... Они были великолепны. Мы заслуживали гораздо большего, очевидно.

    Такой обороны, особенно в случае со вторым голом, в нашей игре быть не должно.

    Игру в общем можно описать одним словом: "гордость". Мы провели выдающийся матч. Впечатляющее усердие. Были футболисты, которые уже умирали, но все равно показывали такую сильную игру на протяжении 97 минут. Они не ищут оправданий, не смотрят на скамейку в ожидании подсказок.

    Это был наш лучший матч против "Астон Виллы" за время моей работы. Она хорошо играет и в атаке, и в защите, показывает футбол высокого уровня.

    Чего-то не хватало. Грань тонка, и нам нужно ее найти. Сегодня мы могли не пропускать два гола, учитывая все сделанное. Грань очень тонкая. Но следует отдать должное и сопернику», — цитирует Артету BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» смог набрать 44 балла и идет на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, у «Астон Виллы» теперь 36 очков и седьмое место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет голевое изобилие
  • «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Эмполи»?
  • «Интер» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ман Сити» не станет откладывать на потом
  • «Ипсвич» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ипсвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Джокович — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры