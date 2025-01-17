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    Юран: Не понимаю переход Кварацхелии в «ПСЖ»

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    Известный российский игрок и тренер Сергей Юран прокомментировал предстоящий переход Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, причина только финансовая составляющая. Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28–30 лет, ты близок к завершению карьеры — окей. Но ему 23 года.

    Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а игра не идет», — сказал Юран в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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