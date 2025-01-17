Юран: Не понимаю переход Кварацхелии в «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
«Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, причина только финансовая составляющая. Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28–30 лет, ты близок к завершению карьеры — окей. Но ему 23 года.
Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а игра не идет», — сказал Юран в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Сумма сделки оценивается в 70 млн евро, а заработная плата грузинского вингера по новому договору увеличится в пять раз.