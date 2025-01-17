Юран: Не понимаю переход Кварацхелии в «ПСЖ»

Известный российский игрок и тренерпрокомментировал предстоящий переход Хвичи Кварацхелии из итальянскогово французский

«Вообще не понимаю, как можно уйти из итальянского чемпионата. Может, причина только финансовая составляющая. Чемпионат Франции ниже уровнем. Если тебе 28–30 лет, ты близок к завершению карьеры — окей. Но ему 23 года.

Думаю, что Хвичу берут в какой‑то степени заменить Килиана Мбаппе. Но бывают такие моменты, что футболист меняет команду, а игра не идет», — сказал Юран в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Сумма сделки оценивается в 70 млн евро, а заработная плата грузинского вингера по новому договору увеличится в пять раз.