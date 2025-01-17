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    Колосков: Осуждаю легионеров, которые не вернулись в клубы, это предательство

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий по поводу отказа некоторых легионеров клубов РПЛ возвращаться в расположение команд.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Конечно, осуждаю их! Люди подписали контракт, они взрослые, профессиональные спортсмены — нужно нести ответственность за это. Когда они подписывают контракт, то понимают, что у них есть обязательства. Поэтому осуждаю их, больше никак.

    Изменится ли отношение к этим игрокам в команде? Не знаю, я в такой ситуации не оказывался, мне трудно судить. Но мне кажется, что изменится — все-таки это какое-то предательство. Человек приходит не сам играть, а в команду, и в данном случае он подводит ее. Однако мы не знаем причин, мы не можем никого обвинять, и я не собираюсь этого делать. Но это однозначно вызовет негативное отношение в команде», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что хавбек «Динамо» Бителло, форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес приняли решение не возвращаться в свои команды.

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