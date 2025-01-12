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    «Реал» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    12 января в саудовской Джидде состоится финал Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной». Команды начнут поединок в 22:00 по мск.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    Мадридский «Реал» в полуфинале без особого труда прошел «Мальорку». Столичные разгромили соперника со счетом 3:0 и продлили беспроигрышные серию до восьми выступлений. Если удастся выиграть в этот раз, то «сливочные» дойдут до отметки в шесть побед подряд.

    «Барса» 8 января играла с «Атлетиком» и одержала сухую победу со счетом 2:0. У «каталонцев» нет таких длинных серий, как у «Реала». Подопечные Флика лишь набирают обороты и имеют сейчас две победы подряд. Ранее «блауграна» разгромили «Барбастро» 4:0 в Кубке Испании.

    Прогнозы и ставки

    26 октября команды провели очную встречу в рамках чемпионата Испании и поединок завершился разгромной победой «Барселоны» 4:0. В прошлом сезоне «Реал» и «Барса» играли в финале Суперкубка Испании и «галактикос» разгромили своих принципиальных соперников 4:1.

    • Коэффициенты букмекеров показывают, что эксперты равно оценивают шансы команд. Цифры составляют 2.61 и 2.53 на победу в основное время. На победу в финале котировки составляют 1.93 и 1.91.

    • Аналитики LiveSport.Ru предложили свой вариант исхода поединка. О нем можно почитать в их традиционном прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что матч будет равным и закончится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча финала Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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