11 январяпроведут очную встречу в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Поединок начнется в 17:00 по мск.

«Удинезе» в двух последних поединка сыграл вничью, расписав мировую 2:2 с «Торино» и нулевую с «Вероной». Это позволило команде установить серию из трех матчей без поражений. Ранее хозяева смогли обыграть на выезде «Фиорентину» 2:1.

«Аталанта» в прошлом туре сыграла вничью 1:1 с «Лацио», тем самым прервав свою победную серию в чемпионате, которая длилась с конца сентября. 2 января бергамаски не сумели пройти «Интер» в полуфинале Суперкубка Италии. Гости проиграли миланцам 0:2.

Турнирное положение: «Удинезе» имеет 25 очков и занимает 9-е место, «Аталанта» набрала 41 очко и находится на 2-й позиции.

Прогнозы и ставки

«Аталанта» выиграла последние две встречи с «Удинезе» и не проигрывает ему с 2017 года.

Коэффициенты букмекеров: 5.70 на победу «Удинезе», 3.85 на ничью и 1.68 на победу «Аталанты».

Эксперты LiveSport.Ru пришли к мнению, что «Аталанта» имеет больше шансов на победу в матче. Ставки можно узнать в прогнозе аналитиков.

пришли к мнению, что «Аталанта» имеет больше шансов на победу в матче. Ставки можно узнать в прогнозе аналитиков. Искусственный интеллект проанализировал последние результаты и ожидает ничью 1:1.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча итальянской Серии А «Удинезе» — «Аталанта» на сайте LiveCup.Run.

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