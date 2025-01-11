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    «Аталанта» не упустит шанс и победит

    «Удинезе» — «Аталанта». Команда из Бергамо продолжает борьбу за лидерство в Серии А. На что лучше сделать ставку 11 января? Ответ — в прогнозе на 20-й тур итальянской Серии А с коэффициентом 2.10

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    Шарль де Кетеларе — игрок «Аталанты»
    В рамках 20-го тура итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле примет «Аталанту». Поединок пройдет 11 января и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Января 2025 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции Серии А, набрав 25 очков за 19 туров. «Удинезе» отстает от зоны еврокубков на 7 баллов, имея на одну игру больше.

    Стоит отметить, что эта команда — худшая из 10-и в Серии А по надежности в обороне, пропустив за 19 встреч 28 голов при 23-х забитых.

    Удинезе — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Италии «Удинезе» сыграл вничью с «Вероной» (0:0), а до этого команда также поделила очки с «Торино» со счетом 2:2.

    В последних 5-и встречах Серии А «Удинезе» проиграл только «Наполи» (1:3), провалив игру во 2-м тайме. Также, команда по 2 раза выиграла и проиграла.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Лоренцо Лукка (перебор желтых карточек) и Мадука Окойе (травма).

    Состояние команды: «Удинезе» действительно может побороться за еврокубки, но команде необходимо чаще побеждать. Пока «черно-белые» действуют правильно, показывая хороший футбол.

    Интересно, что в последних 5-и очных встречах «Удинезе» играл вничью с «Аталантой» 3 раза. Смогут ли хозяева дать бой одному из лидеров Серии А? В этом сезоне гости гораздо сильнее.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Команда из Бергамо занимает 2-е место в таблице Серии А с 41-м очком в активе после 18-и туров. «Аталанта» отстает от «Наполи» на 3 балла, имея игру в запасе.

    К тому же, команда входит в тройку лидеров чемпионата по результатам гостевых встреч, набрав 20 очков на чужом поле из 30-и возможных. За 10 встреч «Аталанта» забила 18 голов.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлой встрече Суперкубка Италии команда проиграла «Интеру» (0:2). Матчем ранее «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио» в Серии А (1:1), сравняв счет на 88-й минуте.

    Команда не проигрывает в рамках чемпионата Италии на протяжении 13-и последних матчей. За этот период «Аталанта» сумела победить 11 раз и дважды сыграла вничью.

    Не сыграют: Матео Ретеги и Джанлука Скамакка (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Аталанта» продолжает вести борьбу за чемпионство в Серии А. Команде необходимо обыгрывать «Удинезе», чтобы не дать возможность «Наполи» оторваться.

    В последних 2-х очных противостояниях «Аталанта» непременно обыгрывала «Удинезе», забивая по 2 гола в каждом матче. В предстоящем матче команда из Бергамо точно будет доминировать.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» не проигрывает на протяжении 13-и последних матчей в Серии А

    • В 3-х из 5-и последних очных противостояниях команды играли вничью

    • «Удинезе» проиграл только 1 матч из последних 5-и в Серии А

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.63, победа «Удинезе» — 5.20, ничья — за 4.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Аталанта» не упустит шанс и выиграет в предстоящем матче.

    Ставка: Победа «Аталанты» с форой (-1) за 2.10.

    Прогноз: Хозяева также неплохо выступают в последнее время. «Удинезе» точно забьет.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

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