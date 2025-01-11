«Лечче» обыграл «Эмполи», «Аталанта» потеряла очки с «Удинезе»

Завершились два матча 20-го тура итальянской Серии А.

«Эмполи» на своем поле уступил «Лечче» со счетом 1:3.

Единственный мяч в составе хозяев забил на 47-й минуте Либерато Касасе.

За «Лечче» голами дублем отметился Никола Крстович, еще один гол у Тете Моренте.

Футбол. Италия. Серия А Эмполи — Лечче 1:3 Голы: 0:1 Тете Моренте (6'), 0:2 Никола Крстович (11'), 1:2 Либерато Кэкачей (47'), 1:3 Никола Крстович (90 + 1') Эмполи: Якопо Сегетти, Саба Гогличидзе, Ардиан Исмайли (Маттиа Де Шильо, 21'), Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла (Саломон Самбья, 80'), Либерато Кэкачей, Альберто Грасси (Лиам Хендерсон, 80'), Юссеф Мале (Якопо Фаццини, 75'), Эммануэль Гьяси, Себастьяно Эспозито, Лоренцо Коломбо Лечче: Владимиро Фальконе, Патрик Доргу, Габи Жан, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт, Бальтазар Пьерре (Юльбер Рамадани, 82'), Лассана Кулибали, Тете Моренте (Йеспер Карлссон, 82'), Никола Крстович, Сантьяго Пьеротти (Кевин Бонифаци, 68'), THorir Johann Helgason (Mohamed Kaba, 52') Предупреждения: Тете Моренте (37'), Бальтазар Пьерре (58'), Никола Крстович (83')

Календарь и таблица Серии А

«Удинезе» на своем поле смог отобрать очки у «Аталанты» — 0:0.

Хозяева выглядели в этом матче лучше, создали больше моментов и нанесли ударов по воротам, но пробить Марко Карнесеки так и не смогли.