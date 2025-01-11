«Лечче» обыграл «Эмполи», «Аталанта» потеряла очки с «Удинезе»

Никола Крстович Фото: globallookpress.com
«Эмполи» на своем поле уступил «Лечче» со счетом 1:3.
Единственный мяч в составе хозяев забил на 47-й минуте Либерато Касасе.
За «Лечче» голами дублем отметился Никола Крстович, еще один гол у Тете Моренте.
Футбол. Италия. Серия А
Эмполи — Лечче 1:3
Голы: 0:1 Тете Моренте (6'), 0:2 Никола Крстович (11'), 1:2 Либерато Кэкачей (47'), 1:3 Никола Крстович (90 + 1') Эмполи: Якопо Сегетти, Саба Гогличидзе, Ардиан Исмайли (Маттиа Де Шильо, 21'), Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла (Саломон Самбья, 80'), Либерато Кэкачей, Альберто Грасси (Лиам Хендерсон, 80'), Юссеф Мале (Якопо Фаццини, 75'), Эммануэль Гьяси, Себастьяно Эспозито, Лоренцо Коломбо Лечче: Владимиро Фальконе, Патрик Доргу, Габи Жан, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт, Бальтазар Пьерре (Юльбер Рамадани, 82'), Лассана Кулибали, Тете Моренте (Йеспер Карлссон, 82'), Никола Крстович, Сантьяго Пьеротти (Кевин Бонифаци, 68'), THorir Johann Helgason (Mohamed Kaba, 52') Предупреждения: Тете Моренте (37'), Бальтазар Пьерре (58'), Никола Крстович (83')
«Удинезе» на своем поле смог отобрать очки у «Аталанты» — 0:0.
Хозяева выглядели в этом матче лучше, создали больше моментов и нанесли ударов по воротам, но пробить Марко Карнесеки так и не смогли.
Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Аталанта 0:0
Удинезе: Рэзван Сава, Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ (Rui Modesto, 51'), Яка Бийол, Санди Ловрич (Артюр Атта, 67'), Йеспер Карлстрём, Мартин Пайеро (Юрген Эккеленкамп, 67'), Ассан Камара, Флорьян Товен, Алексис Санчес (Икер Браво, 80'), Thomas Kristensen Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста, Рауль Белланова, Зеад Колашинац, Берат Джимсити (Исак Хин, 24'), Джорджио Скальвини (Одилон Коссуну, 46'), Марио Пашалич (Лазар Самарджич, 62'), Шарль Де Кетеларе (Марко Брешианини, 82'), Мартен де Рон, Адемола Лукман (Николо Дзаньоло, 62') Предупреждения: Джорджио Скальвини (29'), Зеад Колашинац (47'), Санди Ловрич (56')