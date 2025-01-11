«Челси» — «Моркам»: смотреть онлайн в прямом эфире

В матче третьего раунда Кубка Англиив Лондоне примет. Поединок состоится 11 января в 18:00 по мск.

У «Челси» появился отличный шанс прервать свою безвыигрышную серию, которая насчитывает уже 4 поединка. Последние неудачи были для «аристократов» особенно болезненными. Они проиграли 0:2 «Ипсвичу» и 1:2 «Фулхэму». 4 января команда Энцо Марески сыграла пока что последний матч. В рамках этого события «синие» сыграли вничью 1:1 в дерби с «Кристал Пэлас».

«Моркам» выступает во Второй лиге Англии, где с неба звезд не хватает. В таблице турнира команда находится в зоне вылета. В предыдущем раунде Кубка Англии гости встретились с «Бредфорд Сити», который выступает в той же Второй лиге Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «креветок».

Прогнозы и ставки

Команды относительно недавно пересекались в Кубке Англии. В 2021 году «Челси» на той же стадии турнира разгромил соперника со счетом 4:0.