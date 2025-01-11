«Челси» — «Моркам»: смотреть онлайн в прямом эфире

У «Челси» появился отличный шанс прервать свою безвыигрышную серию, которая насчитывает уже 4 поединка. Последние неудачи были для «аристократов» особенно болезненными. Они проиграли 0:2 «Ипсвичу» и 1:2 «Фулхэму». 4 января команда Энцо Марески сыграла пока что последний матч. В рамках этого события «синие» сыграли вничью 1:1 в дерби с «Кристал Пэлас».
«Моркам» выступает во Второй лиге Англии, где с неба звезд не хватает. В таблице турнира команда находится в зоне вылета. В предыдущем раунде Кубка Англии гости встретились с «Бредфорд Сити», который выступает в той же Второй лиге Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «креветок».
Прогнозы и ставки
Команды относительно недавно пересекались в Кубке Англии. В 2021 году «Челси» на той же стадии турнира разгромил соперника со счетом 4:0.
- Букмекеры дают такие котировки: 1.02 на «Челси», 1.01 на его проход в следующий раунд, 70.0 на «Моркам» и 11.0 на его проход в четвертый раунд.
- Эксперты LiveSport.Ru ставят на результативный матч и обмен голами. Подробнее о ставках в прогнозе аналитиков.
Трансляция матча
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