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    Смотреть онлайн матча «Челси» — «Моркам» 11.01.2025. Прямая трансляция в 18:00

    «Челси» — «Моркам»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Челси
    В матче третьего раунда Кубка Англии «Челси» в Лондоне примет «Моркам». Поединок состоится 11 января в 18:00 по мск.

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    У «Челси» появился отличный шанс прервать свою безвыигрышную серию, которая насчитывает уже 4 поединка. Последние неудачи были для «аристократов» особенно болезненными. Они проиграли 0:2 «Ипсвичу» и 1:2 «Фулхэму». 4 января команда Энцо Марески сыграла пока что последний матч. В рамках этого события «синие» сыграли вничью 1:1 в дерби с «Кристал Пэлас».

    «Моркам» выступает во Второй лиге Англии, где с неба звезд не хватает. В таблице турнира команда находится в зоне вылета. В предыдущем раунде Кубка Англии гости встретились с «Бредфорд Сити», который выступает в той же Второй лиге Англии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «креветок».

    Прогнозы и ставки

    Команды относительно недавно пересекались в Кубке Англии. В 2021 году «Челси» на той же стадии турнира разгромил соперника со счетом 4:0.

    • Букмекеры дают такие котировки: 1.02 на «Челси», 1.01 на его проход в следующий раунд, 70.0 на «Моркам» и 11.0 на его проход в четвертый раунд.

    • Эксперты LiveSport.Ru ставят на результативный матч и обмен голами. Подробнее о ставках в прогнозе аналитиков.

      Трансляция матча

      Прямую трансляцию матча «Челси» — «Моркам», а также другие поединки Кубка Англии смотрите на LiveCup.Run.

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