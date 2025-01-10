Экс-тренер «Милана» может возглавить «Эвертон»

Паулу Фонсека Фото: globallookpress.com
В четверг, 9 января, «Эвертон» объявил об увольнении Шона Дайча. Решение было принято новыми владельцами клуба.
По информации L'Équipe, приоритетным вариантом для «Эвертона» является назначение Паулу Фонсеки.
Португальский специалист находится без работы после недавнего увольнения из «Милана».
Источник при этом отмечает, что Фонсека, возможно, не будет рассматривать предложения до завершения текущего сезона.
«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ после 19 туров.