«Арсенал» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

«Арсенал» начал свой путь в турнире с 3-го раунда, уверенно обыграв на своем поле «Болтон» — 5:1. Далее «канониры» одержали сухую победу в гостях над «Престоном» (3:0), а в четвертьфинале сломили сопротивление «Кристал Пэлас» на домашней арене (3:2).

«Арсеналу» дважды удалось выиграть Кубок английской лиги в своей истории — в 1987 и 1993 годах. В прошлом сезоне лондонцы остановились на стадии 1/8 финала, уступив «Вест Хэму» (1:2).

Команда Микеля Артеты продолжает борьбу и за победу в АПЛ. После 20-ти туров «Арсенал» идет вторым в турнирной таблице с отставанием в 6 очков от лидирующего «Ливерпуля» при игре в запасе у «красных». В прошедшем матче лондонцы поделили очки с «Брайтоном» в гостях — 1:1.

«Ньюкасл»

«Сороки» стартовали в Кубке английской лиги с победы над «Ноттингем Форест» в серии послематчевых пенальти. В следующем раунде «Ньюкасл» минимально обыграл «Уимблдон» (1:0), а затем выбил из турнира «Челси» (2:0) и «Брентфорд» (3:1).

«Ньюкасл» дважды играл в финале Кубка английской лиги (в 1976 и 2023 годах), но в обоих случаях потерпел неудачу. В прошлом сезоне команда Эдди Хау добралась до четвертьфинала, уступив «Челси» в серии пенальти.

В чемпионате Англии «Ньюкасл» идет пятым, одержав победы в пяти последних матчах кряду. В крайнем туре «сороки» обыграли на выезде «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в начале ноября прошлого года. Матч 10-го тура АПЛ завершился победой «Ньюкасла» со счетом 1:0.

В последних 10-ти встречах на счету «Арсенала» 6 побед, «Ньюкасл» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл» с коэффициентом 2.15.