«Ливерпуль» покинул бразильский голкипер

Бразильский вратарь «Ливерпуля»перешел во «Флуминенсе», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

«Футболист собирается попрощаться с командой после четырёх лет пребывания в клубе. Теперь он вернётся во "Флуминенсе" — команду, в которой он начал свою карьеру до перехода в "Ливерпуль". Желаем Марсело удачи в будущем», — говорится в заявлении клуба.

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22-летний Питалуга стал игроком «Ливерпуля» в октябре 2020 года и сыграл за это время всего 7 матчей за команду во всех турнирах. В последнее время вратарь выступал в аренде в «Макклсфилд Таун». На Transfermarkt его оценивают в € 200 тыс.