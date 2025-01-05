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    «Ливерпуль» — «Ман Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гакпо, Гравенберх, Джонс, Диас, Конате, Макаллистер, Робертсон, Салах.

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Де Лигт, Диалло, Магуайр, Мазрауи, Майну, Мартинес, Угарте, Фернандеш, Хейлунн.

  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го января в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 14-й позиции (22 балла).

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