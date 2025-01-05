«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Гакпо, Гравенберх, Джонс, Диас, Конате, Макаллистер, Робертсон, Салах.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Де Лигт, Диалло, Магуайр, Мазрауи, Майну, Мартинес, Угарте, Фернандеш, Хейлунн.

Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го января в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 14-й позиции (22 балла).