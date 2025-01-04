«Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом» в матче 20-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 19-ти матчах. На счету «горожан» 9 побед, 4 ничьи и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 32:26.

В предыдущем туре команда Гвардиолы выиграла впервые за пять матчей, всухую обыграв в гостях «Лестер» (2:0). Голами отличились Савиньо и Холанн. До этого «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (2:2), а также уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) с «Астон Виллой» (1:2).

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» одержали 6 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, забив 23 гола и пропустив 35 мячей в свои ворота.

В предыдущем туре «Вест Хэм» был разгромлен на своем поле «Ливерпулем», пропустив от соперника пять безответных мячей — 0:5. Эта неудача прервала четырехматчевую беспроигрышную серию «молотобойцев». Ранее команда Хулена Лопетеги обыграла «Саутгемптон» (1:0) и «Вулверхэмптон» (2:1), а также поделила очки с «Борнмутом» (1:1) и «Брайтоном» (1:1).

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Сити» обыграл соперника в гостях со счетом 3:1.

В последних 10-ти встречах «горожане» одержали 7 побед, «Вест Хэм» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.29.