«Астон Вилла» — «Брайтон»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграла вничью с(2:2) в матче 19-го тура английской Премьер-лиге.

В составе «львов» голы забили Олли Уоткинс на 36-й минуте с пенальти и Морган Роджерс на 47-й минуте.

У «Брайтона» отличились Симон Адингра на 12-й минуте и Тарик Лэмпти на 82-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион 2:2 Голы: 0:1 Саймон Адингра (12'), 1:1 Олли Уоткинс (пенальти) (36'), 2:1 Морган Роджерс (47'), 2:2 Тарик Лампти (82') Предупреждения: Морган Роджерс (38'), Fabian Hurzeler (39'), Тайрон Мингс (45 + 3'), Ясин Аяри (45 + 7'), Карлос Балеба (73'), Игор Жулио (90 + 3')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в копилке. «Брайтон» располагается на 10-й позиции с 27-ю баллами.