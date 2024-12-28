28 декабря в Римеприметв рамках поединка 18-го тура чемпионата Италии. Начало игры в 22:45 мск.

«Римляне» понемногу отходят от шокового поражения в позапрошлом туре, когда они уступили «Интеру» со счетом 0:6. Поражение стало самым крупным для команды в этом сезоне. После этого «римляне» съездили в гости к «Лечче» и там добыли 3 очка, выиграв 2:1. Этот результат позволил «лациале» сохранить место в топ-4. Сейчас клуб занимает 4-е место с 34 очками.

«Аталанта» продолжает лидировать. В активе бергамасков 40 очков. Коллектив Гасперини выигрывает матч за матчем. В прошлом туре его команда обыграла «Эмполи» 3:2. Перед этим удалось выиграть у «Кальяри» (1:0) и «Милана» (2:1). На данный момент клуб имеет серию из 8 выездных побед подряд.

Прогнозы и ставки

В прошлом матче «Аталанта» на своем поле выиграла 3:1. При этом последний поединок в Риме лидер Серии А проиграл со счетом 2:3.

В этой паре фаворитом букмекеры считают «Аталанту» — 3.05 и 2.51 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru в успехе гостей не сомневаются. Их ставки на игру можно узнать в традиционном прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что матч закончится победой «Аталанты» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run. Помимо трансляции на сайте можно найти статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

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