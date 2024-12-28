ПерерывКальяри — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хакан Чалханоглу«Кальяри» — «Интер». Онлайн
  • 19:12
    • Клебо выиграл мужской спринт на первом этапе «Тур де Ски»
  • 18:49
    • Дубль Окулова помог «Авангарду» обыграть «Ладу» в результативном матче
  • 16:13
    • Сборная России может сыграть товарищеский матч против Турции в 2025 году
    Все новости спорта

    «Лацио» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    28 декабря в Риме «Лацио» примет «Аталанту» в рамках поединка 18-го тура чемпионата Италии. Начало игры в 22:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Римляне» понемногу отходят от шокового поражения в позапрошлом туре, когда они уступили «Интеру» со счетом 0:6. Поражение стало самым крупным для команды в этом сезоне. После этого «римляне» съездили в гости к «Лечче» и там добыли 3 очка, выиграв 2:1. Этот результат позволил «лациале» сохранить место в топ-4. Сейчас клуб занимает 4-е место с 34 очками.

    «Аталанта» продолжает лидировать. В активе бергамасков 40 очков. Коллектив Гасперини выигрывает матч за матчем. В прошлом туре его команда обыграла «Эмполи» 3:2. Перед этим удалось выиграть у «Кальяри» (1:0) и «Милана» (2:1). На данный момент клуб имеет серию из 8 выездных побед подряд.

    Прогнозы и ставки

    В прошлом матче «Аталанта» на своем поле выиграла 3:1. При этом последний поединок в Риме лидер Серии А проиграл со счетом 2:3.

    • В этой паре фаворитом букмекеры считают «Аталанту» — 3.05 и 2.51 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru в успехе гостей не сомневаются. Их ставки на игру можно узнать в традиционном прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что матч закончится победой «Аталанты» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Аталанта» смотрите на LiveCup.Run. Помимо трансляции на сайте можно найти статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» продлит свою победную серию?
  • «Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Останется ли «Интер» на третьем месте?
  • «Кальяри» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Торпедо» прервать свою серию поражений?
  • «Торпедо» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Порту — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры