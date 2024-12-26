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    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» идет в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке по итогам 17-ти матчей. «Волки» набрали 12 очков при 3-х победах, 3-х ничьих и 11-ти поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 27:40.

    Двумя турами ранее после поражения от «Ипсвича» (1:2), которое стало для «волков» четвертым подряд, «Вулверхэмптона» руководство рассталось с главным тренером команды Гари О’Нилом. На его место был назначен португалец Витор Перейра и с ним «бродяги» смогли выиграть в первом же матче, разгромив в гостях «Лестер» со счетом 3:0.

    «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» занимает скромное 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 17-ти матчах. На счету команды 6 побед, 4 ничьи и 7 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 21:22.

    «Красные дьяволы» подходят к предстоящему матчу после двух поражений подряд. Сначала команда Аморима вылетела из Кубка английской лиги, проиграв «Тоттенхэму» (3:4), а затем крупно уступила дома «Борнмуту» (0:3) в крайнем туре АПЛ.

    Всего в 6-ти матчах чемпионата Англии под руководством португальского наставника «Манчестер Юнайтед» одержал две победы при одной ничьей и трех поражениях.

    Личные встречи

    Оба матча прошлого сезона АПЛ остались за «Манчестер Юнайтед» — 1:0 дома и 4:3 в гостях.

    В последних 10-ти встречах на счету манкунианцев 8 побед, «Вулверхэмптон» оказался сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.20.

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