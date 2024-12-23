«Бавария» нацелились на таланта «Боруссии» Д

Английский вингериз дортмундской «Боруссии» может перейти в мюнхенскую

По данным Sky Sport DE, 20-летний игрок идет под первым номером среди возможных приобретений на позиции крайнего нападающего. При этом Гиттенс не намерен уходить из стана «шмелей» в зимнее трансферное окно.

При Нури Шахине в этом сезоне Гиттенс превратился в ключевого футболиста «Боруссии» Д и неизменно в последнее время выходит в стартовом составе.

Сейчас 20-летний англичанин оценивается в 50 млн евро. Всего в 23 матчах этого сезона он забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.