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    «Бавария» нацелились на таланта «Боруссии» Д

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    Английский вингер Джейми Гиттенс из дортмундской «Боруссии» может перейти в мюнхенскую «Баварию».

    Джейми Гиттенс забивает мяч «Баварии»
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    Джейми Гиттенс забивает мяч «Баварии»

    По данным Sky Sport DE, 20-летний игрок идет под первым номером среди возможных приобретений на позиции крайнего нападающего. При этом Гиттенс не намерен уходить из стана «шмелей» в зимнее трансферное окно.

    При Нури Шахине в этом сезоне Гиттенс превратился в ключевого футболиста «Боруссии» Д и неизменно в последнее время выходит в стартовом составе.

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    • Сейчас 20-летний англичанин оценивается в 50 млн евро. Всего в 23 матчах этого сезона он забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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