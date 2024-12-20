ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямином Шешко интересуются «ПСЖ» и «Тоттенхэм»Время усилиться. За кем будут охотиться европейские топ-клубы этой зимой?
    Все новости спорта

    Яровинский: «Сабах» принял топ-решение, назначив Березуцкого главным тренером

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Футбол России
    Олег Яровинский, помощник Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа», прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера азербайджанского «Сабаха».

    Василий Березуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Березуцкий

    В 2024 году Березуцкий тоже работал в тренерском штабе «Шанхай Шэньхуа».

    «Вася окончательно пришел к пониманию, что он идеальный человек. А раз так, ему не надо меняться. Ему надо, чтобы все остальные соответствовали тому, какой он идеальный (смеется). Обязательно напиши именно так.

    Хоть в чем-то Василий не идеален? Нет. Ладно, у него неидеальная логистика перемещения по миру! Но это лишь изюминка к его идеальности. Не может даже минимально скрасить его образ.

    С огромным уважением отнесся к выбору "Сабаха" — это обалденный выбор. Мы давно знакомы и долго вместе работали, у "Сабаха" совершенно точно не было столько же информации, сколько у меня. Но это топ-решение.

    В "Сабахе" молодцы, провели хорошую домашнюю работу. Вася 100% готов к большим задачам и работе главным», — сказал Яровинский в интервью Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «РБ Лейпциг» готов удивить фаворита
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Милан» разгромит «желто-синих»?
  • «Верона» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Салават Юлаев» добьется успеха в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Верона — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Трактор — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры