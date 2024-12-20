Яровинский: «Сабах» принял топ-решение, назначив Березуцкого главным тренером

, помощник Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа», прокомментировал назначениена пост главного тренера азербайджанского

В 2024 году Березуцкий тоже работал в тренерском штабе «Шанхай Шэньхуа».

«Вася окончательно пришел к пониманию, что он идеальный человек. А раз так, ему не надо меняться. Ему надо, чтобы все остальные соответствовали тому, какой он идеальный (смеется). Обязательно напиши именно так.

Хоть в чем-то Василий не идеален? Нет. Ладно, у него неидеальная логистика перемещения по миру! Но это лишь изюминка к его идеальности. Не может даже минимально скрасить его образ.

С огромным уважением отнесся к выбору "Сабаха" — это обалденный выбор. Мы давно знакомы и долго вместе работали, у "Сабаха" совершенно точно не было столько же информации, сколько у меня. Но это топ-решение.

В "Сабахе" молодцы, провели хорошую домашнюю работу. Вася 100% готов к большим задачам и работе главным», — сказал Яровинский в интервью Sport24.