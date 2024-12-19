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    Представитель Дзюбы: Артем доволен условиями в «Акроне», но новый контракт пока не обсуждали

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    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, заявил, что игрок доволен переходом в тольяттинский клуб.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Все складывается отлично. У него шесть результативных действий, а "Акрон" вполне неплохо идет по сезону. Это самое главное.

    Артему удалось влиться в коллектив. Да, он пропустил предсезонные сборы, первые матчи чемпионата, но удачно адаптировался. Пауза в чемпионате даже не совсем на руку, потому что команда набрала форму, одержала три победы подряд, добыла историческую победу над "Зенитом".

    Всем нам, кто переживает за Артема, вдвойне приятно, что именно он забил победный мяч в матче с "Зенитом".

    Теперь важно хорошо подготовиться ко второй части сезона и избежать травм. Дзюба уже заявил, что основная цель "Акрона" — остаться в РПЛ, забраться как можно выше в турнирной таблице.

    Будет здорово, если он выполнит и свои личные цели. Я в Артеме не сомневаюсь, он уже давно все всем доказал.

    Условиями в "Акроне" Артем доволен. Последний месяц команда базировалась в Москве. Для Артема это родной город. В Тольятти тоже есть абсолютно все необходимое. Да, в первое время он привыкал, но Артем отмечал, что испытал ностальгию по временам в Томске, в Туле.

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    • В Тольятти его приняли здорово и болельщики, и в команде, с главным тренером у него прекрасные отношения. Поводов для жалоб и переживаний нет. Надеюсь, что так будет и дальше. Предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась в худшую сторону, нет.

    Пока вопрос о продлении контракта с "Акроном" мы не обсуждали, ни с кем не говорили на эту тему. Посмотрим, как все сложится весной. Президент "Акрона" Павел Морозов также недавно заявил, что клуб пока не думал об этом.

    Сейчас все сосредоточены на выполнении ближайших целей. Наверное, ближе к концу сезона этот вопрос встанет. Тогда будем обсуждать будущее Артема с "Акроном" или другими командами», — приводит слова Гольдмана «Р-Спорт».

    Дзюба провел в текущем чемпионате России десять матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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