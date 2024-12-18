В матче 1/8 финала Кубка Италиипримет. Поединок состоится 18 декабря в 20:30 по мск.

На текущий момент сезона «Аталанта» выступает хорошо. Клуб показывает себя в Серии А и Лиге чемпионов. Подопечные Гасперини возглавляют таблицу чемпионата Италии, а в еврокубке борются за выход в плей-офф. В декабре бергамаски обыграли «Рому» и «Милан». В ЛЧ команда дала бой «Реалу», уступив всего в один мяч (2:3). 14 декабря хозяева провели матч с «Кальяри» и выиграли 1:0.

«Чезена» — представитель Серии В, где клуб занимает 5-е место в зоне плей-офф. В последние недели команда выступала не очень уверенно. За 4 поединка она выиграла только раз. Благодаря победе над «Козенцей» гости прервали свою безвыигрышную серию. На выезде коллектив редко побеждает.

Прогнозы и ставки

«Аталанта» — фаворит встречи и ей пророчат уверенную победу над заведомо слабым оппонентом.

Букмекеры предлагают 1.24 и 11.0 на победу команд в основное время. Ничья оценивается котировкой 6.55. На проход клубов в четвертьфинал дают 1.12 и 6.0.

По мнению экспертов LiveSport.Ru, «Чезена» может рассчитывать максимум на забитый гол. В своем прогнозе они предложили две ставки.

Трансляция матча

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