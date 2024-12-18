Аталанта
Cesena FC
«Аталанта»
Турнирное положение: в Кубке Италии для команды из Бергамо эта игра станет первой.
А вот в Серии А бергамаски набрали отличную форму, имеют в своем активе 37 очков и занимают первое место.
Бергамасский коллектив смог 39 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «богиня» переиграла «Кальяри» (1:0), «Милан» (2:1) и «Рому» (2:0).
До этого же «королева провинциалов» также одолела «Парму» (3:1) и «Удинезе» (2:1).
Также «Аталанта» разгромила «Янг Бойз» (6:1), но проиграла «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Джорджио Скалвини и Джанлука Скамакка.
Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини сейчас показывают лучший футбол в стране и заслуженно лидируют в Серии А.
«Аталанта» показывает прекрасную игру, которая приносит результат. Если команда продолжит в том же духе, то она точно будет претендовать на чемпионский титул.
«Чезена»
Турнирное положение: команда из одноименного города в Кубке уже успела пройти «Падову», «Верону» и «Пизу».
В Серии В же коллектив из Чезены борется за повышение в классе.
«Морские коньки» сейчас имеют в своем активе 25 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет спорить за выход в Серию А.
Последние матчи: в прошлом туре чезенский коллектив переиграл «Козенцу» (2:1), а до этого проиграл «Бари» (0:1) и «Фрозиноне» (2:3).
Перед этим же «Чезена» сыграла вничью с «Реджаной» (1:1) и победила «Читтаделлу» (2:0) и «Зюдтироль» (1:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: в Кубке Италии подопечные Джузеппе Де Феудиса вряд ли на что-то смогут рассчитывать, поскольку соперники тут дальше пойдут очень сильные.
Поэтому думается, что главной задачей «Чезены» будет выход в Серию А. Пока что для этого есть все основания. Команда идет по нормальному графику и нужно продолжать в том же духе.
Статистика для ставок
- «Аталанта» выиграла 10 матчей Серии А подряд
- «Чезена» выиграла только 1 из последних 4 матчей
- «Чезена» уже прошла 3 стадии Кубка Италии
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.28. Ничья — в 6.00, победа «Чезены» — в 10.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.
- 2.10Ювентус — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.80Монако — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.05Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаЗавтра в 22:30
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Прогноз: «Аталанта» хоть и побеждает, но частенько пропускает, а в Кубке может использовать некую ротацию состава, поэтому предположим, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.13.
Прогноз: также предположим, что «Аталанта» все же сможет выиграть уверенно, но подстрахуемся.
Ставка: победа «Аталанты» с форой-2 за 2.17.