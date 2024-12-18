18 декабря в 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» на своем поле сыграет против «Чезены». Начало игры — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Чезена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: в Кубке Италии для команды из Бергамо эта игра станет первой.

А вот в Серии А бергамаски набрали отличную форму, имеют в своем активе 37 очков и занимают первое место.

Бергамасский коллектив смог 39 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «богиня» переиграла «Кальяри» (1:0), «Милан» (2:1) и «Рому» (2:0).

До этого же «королева провинциалов» также одолела «Парму» (3:1) и «Удинезе» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Также «Аталанта» разгромила «Янг Бойз» (6:1), но проиграла «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Джорджио Скалвини и Джанлука Скамакка.

Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини сейчас показывают лучший футбол в стране и заслуженно лидируют в Серии А.

«Аталанта» показывает прекрасную игру, которая приносит результат. Если команда продолжит в том же духе, то она точно будет претендовать на чемпионский титул.

«Чезена»

Турнирное положение: команда из одноименного города в Кубке уже успела пройти «Падову», «Верону» и «Пизу».

В Серии В же коллектив из Чезены борется за повышение в классе.

«Морские коньки» сейчас имеют в своем активе 25 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет спорить за выход в Серию А.

Последние матчи: в прошлом туре чезенский коллектив переиграл «Козенцу» (2:1), а до этого проиграл «Бари» (0:1) и «Фрозиноне» (2:3).

Перед этим же «Чезена» сыграла вничью с «Реджаной» (1:1) и победила «Читтаделлу» (2:0) и «Зюдтироль» (1:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: в Кубке Италии подопечные Джузеппе Де Феудиса вряд ли на что-то смогут рассчитывать, поскольку соперники тут дальше пойдут очень сильные.

Поэтому думается, что главной задачей «Чезены» будет выход в Серию А. Пока что для этого есть все основания. Команда идет по нормальному графику и нужно продолжать в том же духе.

Статистика для ставок

«Аталанта» выиграла 10 матчей Серии А подряд

«Чезена» выиграла только 1 из последних 4 матчей

«Чезена» уже прошла 3 стадии Кубка Италии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.28. Ничья — в 6.00, победа «Чезены» — в 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

Прогноз: «Аталанта» хоть и побеждает, но частенько пропускает, а в Кубке может использовать некую ротацию состава, поэтому предположим, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.13.

Прогноз: также предположим, что «Аталанта» все же сможет выиграть уверенно, но подстрахуемся.

Ставка: победа «Аталанты» с форой-2 за 2.17.