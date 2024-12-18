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    «Аталанта» без проблем пройдет «Чезену»?

    «Аталанта» — «Чезена». Прогноз и ставка (к. 2.13) на футбол, Кубок Италии, 18 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Чезена»
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    «Аталанта»
    18 декабря в 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» на своем поле сыграет против «Чезены». Начало игры — в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Чезена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 18 Декабря 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 20:30 Cesena FC

    Cesena FC

  • Италия. Кубок
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: в Кубке Италии для команды из Бергамо эта игра станет первой.

    А вот в Серии А бергамаски набрали отличную форму, имеют в своем активе 37 очков и занимают первое место.

    Бергамасский коллектив смог 39 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «богиня» переиграла «Кальяри» (1:0), «Милан» (2:1) и «Рому» (2:0).

    До этого же «королева провинциалов» также одолела «Парму» (3:1) и «Удинезе» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также «Аталанта» разгромила «Янг Бойз» (6:1), но проиграла «Реалу» (2:3) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Джорджио Скалвини и Джанлука Скамакка.

    Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини сейчас показывают лучший футбол в стране и заслуженно лидируют в Серии А.

    «Аталанта» показывает прекрасную игру, которая приносит результат. Если команда продолжит в том же духе, то она точно будет претендовать на чемпионский титул.

    «Чезена»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в Кубке уже успела пройти «Падову», «Верону» и «Пизу».

    В Серии В же коллектив из Чезены борется за повышение в классе.

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    • «Морские коньки» сейчас имеют в своем активе 25 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет спорить за выход в Серию А.

    Последние матчи: в прошлом туре чезенский коллектив переиграл «Козенцу» (2:1), а до этого проиграл «Бари» (0:1) и «Фрозиноне» (2:3).

    Перед этим же «Чезена» сыграла вничью с «Реджаной» (1:1) и победила «Читтаделлу» (2:0) и «Зюдтироль» (1:0).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: в Кубке Италии подопечные Джузеппе Де Феудиса вряд ли на что-то смогут рассчитывать, поскольку соперники тут дальше пойдут очень сильные.

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    Поэтому думается, что главной задачей «Чезены» будет выход в Серию А. Пока что для этого есть все основания. Команда идет по нормальному графику и нужно продолжать в том же духе.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» выиграла 10 матчей Серии А подряд

    • «Чезена» выиграла только 1 из последних 4 матчей

    • «Чезена» уже прошла 3 стадии Кубка Италии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.28. Ничья — в 6.00, победа «Чезены» — в 10.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: «Аталанта» хоть и побеждает, но частенько пропускает, а в Кубке может использовать некую ротацию состава, поэтому предположим, что обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.13.

    Прогноз: также предположим, что «Аталанта» все же сможет выиграть уверенно, но подстрахуемся.

    Ставка: победа «Аталанты» с форой-2 за 2.17.

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