Мудрик высказался о своей положительной допинг-пробе

Хавбек «Челси»прокомментировал новость о положительной допинг-пробе. Игрок мог принять запрещенный препарат.

«Я могу подтвердить, что меня уведомили о том, что образец, который я предоставил в FA, содержал запрещенную субстанцию.

Это стало для меня настоящим шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещённых веществ и не нарушал правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и продолжаю надеяться, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу», — написал Мудрик в соцсетях.

Календарь и таблица АПЛ

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Лондонцы заплатили за него 70 млн евро, однако украинец до сих пор не смог закрепиться в основном составе «аристократов».