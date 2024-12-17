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    Мудрик высказался о своей положительной допинг-пробе

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    Хавбек «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал новость о положительной допинг-пробе. Игрок мог принять запрещенный препарат.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Я могу подтвердить, что меня уведомили о том, что образец, который я предоставил в FA, содержал запрещенную субстанцию.

    Это стало для меня настоящим шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещённых веществ и не нарушал правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.

    Я знаю, что не сделал ничего плохого, и продолжаю надеяться, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу», — написал Мудрик в соцсетях.

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    Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Лондонцы заплатили за него 70 млн евро, однако украинец до сих пор не смог закрепиться в основном составе «аристократов».

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