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    «Барселона» дома сенсационно уступила «Леганесу»

    «Барселона» — «Леганес»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В 17-м туре испанской Ла Лиги случилась громкая сенсация.

    Серхио Гонсалес
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    Серхио Гонсалес

    «Барселона» на своем поле неожиданно уступила скромному «Леганесу» со счетом 0:1.

    Единственный мяч в этом матче был забит на четвертой минуте 32-летним защитником Серхио Гонсалесом.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Леганес 0:1
    Гол: 0:1 Серхио Гонсалес (4') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Эрик Гарсия (Пау Кубарси, 75'), Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Марк Касадо (Пау Виктор, 81'), Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 66'), Педри, Ламин Ямал (Гави, 75'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 66') Леганес: Марко Дмитрович, Хавьер Эрнандес, Серхио Гонсалес, Хорхе Саэнс, Адриа Альтимира, Оскар Родригес, Сейдуба Сиссе (Даниэль Раба, 82'), Иван Неу, Ренато Тапиа (Дарко Брашанац, 45'), Мигель Де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 59'), Мунир Эль-Хаддади (Матия Настасич, 59') Предупреждение: Сейдуба Сиссе (75')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» с «Реалом» лидируют в чемпионате Испании с 38 очками. «Леганес» (18) — 15-й.

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