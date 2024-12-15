будут завершать программу 17-го тура испанской Примеры. Команды сыграют на стадионе «Олимпико». Начало в 23:00 мск.

«Барса» будет играть после удачного выступления в Дортмунде, где команда Ханси Флика обыграла 3:2 «Боруссию». В чемпионате Испании хозяева пока что держат лидерство, однако сзади их поддавливают «Атлетико» и «Реал». В прошлом туре «каталонцы» потеряли очки из-за ничьи с «Бетисом», ранее хозяева уступили «Лас-Пальмасу» 1:2.

«Леганес» ничем не смог себе помочь в минувшем матче с «Реал Сосьедадом», который гости проиграли со счетом 0:3. Таким образом, команда потеряла очки в третьем туре подряд. Набрать один пункт удалось во встрече с «Алавесом» (1:1). Клуб близок к зоне вылета, отрыв составляет всего один пункт.

Прогнозы и ставки

По мнению экспертов, «Барса» должна без проблем обыграть «Леганес».

Котировки букмекеров: 1.14 на «Барселону», 9.65 на ничью, 18.0 на «Леганес».

Редакция LiveSport.Ru уверена в победе «Барселоны». Свои варианты она предложила в традиционном прогнозе.

уверена в победе «Барселоны». Свои варианты она предложила в традиционном прогнозе. ИИ прогнозирует крупную победу «Барселоны» с результатом 4:0.

Где смотреть игру

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» — «Леганес» можно на LiveCup.Ru. Перед игрой на сайте можно ознакомиться со статистикой и составами.

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