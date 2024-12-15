1-й таймЛиверпуль — ФулхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Диас«Ливерпуль» — «Фулхэм». Онлайн Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ Ламин ЯмальЯмаль, Беллингем, Мастантуоно и еще семь игроков, которые поедут на ЧМ-2034
  • 17:26
    • Сака и Хаверц — в стартовом составе «Арсенала» на матч АПЛ с «Эвертоном»
  • 16:58
    • «Россия 25» в оветайме обыграла сборную Беларуси
  • 16:47
    • Артета уговаривает «Арсенал» купить звезду «Ювентуса»
  • 16:24
    • Трент намекнул на возможное продление контракта с «Ливерпулем»
  • 16:16
    • В «Бетисе» опровергли интерес к игроку «Локомотива»
  • 15:46
    • «Манчестер Юнайтед» готов продать Эриксена в январе
  • 15:36
    • В «Ахмате» определились с будущим Ташуева
    Все новости спорта

    Сможет ли «Леганес» создать интригу в матче?

    «Барселона» — «Леганес». «Барса» переживает не лучшие времена, но в этом матче — фаворит. На что лучше сделать ставку 15 декабря? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.02

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Леганес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Леганес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
    В рамках 17-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле примет «Леганес». Поединок пройдет 15 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 15 Декабря 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •
    .Top10

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Сине-гранатовые» располагаются на 1-й позиции в Примере, набрав 38 очков за 17 туров. «Барселона» опережает «Реал» всего на 2 балла, имея на одну игру больше.

    При этом, команда является самой результативной в чемпионате Испании с большим отрывом, отличившись за 17 встреч 50 раз при 19-и пропущенных. На своем поле «Барселона» забила 19 мячей за 6 встреч.

    Барселона — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке в рамках общего этапа Лиги чемпионов команда обыграла «Боруссию» Д со счетом 3:2, а до этого «Барселона» неожиданно сыграла вничью с «Бетисом» (2:2) в Примере.

    В последних 5-и матчах в рамках чемпионата Испании «сине-гранатовые» выиграли только «Мальорку» (5:1), а также по 2 раза сыграли вничью и проиграли. За этот период «Барселона» забила 10 голов при 8-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Марк Берналь, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

    Состояние команды: Очевидно, что у «Барселоны» продолжается кризис, команда теряет драгоценные очки и, вместе с этим, отрыв от «Реала». Главному тренеру «сине-гранатовых» Ханси Флику необходимо вывести команду из этого состояния.

    Стоит отметить, что «Барселона» стабильно обыгрывает «Леганес» в рамках очных противостояний. В последних 2-х встречах «сине-гранатовые» обыграли соперника с общим счетом 7:0.

    «Леганес»

    Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за сохранение прописки в Примере. После 16-и туров «Леганес» занимает 17-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

    Команда опережает зону вылета всего на 2 балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Леганес» имеет проблемы с результативностью, забив всего 14 голов за 16 встреч.

  • Медовый месяц Флика закончился. Преимущество «Барсы» над «Реалом» испарилось на фоне неудачной серии матчей
  • Мыльный пузырь «Барселоны» лопнул, когда преимущество каталонцев в Ла Лиге исчезло на фоне серии без побед
  • 05/12/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда крупно проиграла «Реал Сосьедаду» со счетом 0:3, а до этого «Леганес» сыграл вничью с «Алавесом» (1:1), упустив победу на 87-й минуте.

    В последних 5-и поединках Примеры команда обыграла только «Севилью» (1:0), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Леганес» уступил «Реалу» (0:3) и «Жироне» (3:4).

    Не сыграют: Энрик Франкеса (травма) и Валентин Розье (перебор желтых карточек).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Леганес» пока точно не является командой, которая точно сохранит прописку в Примере. Команде необходимо выдать серию с набранными очками, чтобы оторваться от «красной зоны».

    Последний раз «Леганес» обыгрывал «Барселону» еще в 2018-м году. В той встрече команда одолела «сине-гранатовых» со счетом 2:1, забив все голы во 2-м тайме. В предстоящем матче у «Леганеса» не так много шансов набрать очки...

    Статистика для ставок

    • «Барселона» одержала только 1 победу в последних 5-и матчах Примеры

    • «Леганес» не может победить в Примере на протяжении 3-х последних матчей

    • «Барселона» непременно побеждала «Леганес» в последних 3-х очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.14, победа «Леганеса» — 18.00, ничья — 8.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.30 соответственно.

    Прогноз: «Барселона» не очень удачно выступает в последнее время, особенно есть проблемы в обороне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Леганеса» 0.5 больше за 2.02.

    Прогноз: Можно предположить, что «Барселона» все-таки разгромит «Леганес».

    Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Казахстан — Сборная мира КХЛ
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Унион — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хольштайн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жакмо — Наэф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Леганес» создать интригу в матче?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры