В рамках 17-го тура испанской Примеры «Барселона» на своем поле примет «Леганес». Поединок пройдет 15 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

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Турнирное положение: «Сине-гранатовые» располагаются на 1-й позиции в Примере, набрав 38 очков за 17 туров. «Барселона» опережает «Реал» всего на 2 балла, имея на одну игру больше.

При этом, команда является самой результативной в чемпионате Испании с большим отрывом, отличившись за 17 встреч 50 раз при 19-и пропущенных. На своем поле «Барселона» забила 19 мячей за 6 встреч.

Последние матчи: В прошлом поединке в рамках общего этапа Лиги чемпионов команда обыграла «Боруссию» Д со счетом 3:2, а до этого «Барселона» неожиданно сыграла вничью с «Бетисом» (2:2) в Примере.

В последних 5-и матчах в рамках чемпионата Испании «сине-гранатовые» выиграли только «Мальорку» (5:1), а также по 2 раза сыграли вничью и проиграли. За этот период «Барселона» забила 10 голов при 8-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Марк Берналь, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

Состояние команды: Очевидно, что у «Барселоны» продолжается кризис, команда теряет драгоценные очки и, вместе с этим, отрыв от «Реала». Главному тренеру «сине-гранатовых» Ханси Флику необходимо вывести команду из этого состояния.

Стоит отметить, что «Барселона» стабильно обыгрывает «Леганес» в рамках очных противостояний. В последних 2-х встречах «сине-гранатовые» обыграли соперника с общим счетом 7:0.

«Леганес»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за сохранение прописки в Примере. После 16-и туров «Леганес» занимает 17-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

Команда опережает зону вылета всего на 2 балла — вся борьба еще впереди. К тому же, «Леганес» имеет проблемы с результативностью, забив всего 14 голов за 16 встреч.

Последние матчи: В прошлом туре Примеры команда крупно проиграла «Реал Сосьедаду» со счетом 0:3, а до этого «Леганес» сыграл вничью с «Алавесом» (1:1), упустив победу на 87-й минуте.

В последних 5-и поединках Примеры команда обыграла только «Севилью» (1:0), трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период «Леганес» уступил «Реалу» (0:3) и «Жироне» (3:4).

Не сыграют: Энрик Франкеса (травма) и Валентин Розье (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Леганес» пока точно не является командой, которая точно сохранит прописку в Примере. Команде необходимо выдать серию с набранными очками, чтобы оторваться от «красной зоны».

Последний раз «Леганес» обыгрывал «Барселону» еще в 2018-м году. В той встрече команда одолела «сине-гранатовых» со счетом 2:1, забив все голы во 2-м тайме. В предстоящем матче у «Леганеса» не так много шансов набрать очки...

Статистика для ставок

«Барселона» одержала только 1 победу в последних 5-и матчах Примеры

«Леганес» не может победить в Примере на протяжении 3-х последних матчей

«Барселона» непременно побеждала «Леганес» в последних 3-х очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.14, победа «Леганеса» — 18.00, ничья — 8.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.30 соответственно.

Прогноз: «Барселона» не очень удачно выступает в последнее время, особенно есть проблемы в обороне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Леганеса» 0.5 больше за 2.02.

Прогноз: Можно предположить, что «Барселона» все-таки разгромит «Леганес».

Ставка: Победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.00.